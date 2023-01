Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zimmerbrand fordert eine Schwerverletzte

Hildesheim (ots)

Hoheneggelsen (web) - Am heutigen Nachmittag, gegen 16:10 Uhr, wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Hildesheim ein Brand bzw. eine starke Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus in der Straße Kniepenburg gemeldet. Daraufhin wurden umfangreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zum Brandort entsandt. Die 89jährige Bewohnerin des Hauses konnte dieses noch selber verlassen, wurde durch das Einatmen von Rauchgasen jedoch schwerverletzt. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Brand, welcher in einem kleinen Vorratsraum ausgebrochen war, konnte von den Kräften der Feuerwehr sehr schnell lokalisiert und gelöscht werden. Anschließend waren jedoch umfangreiche Belüftungsmaßnahmen erforderlich, da Brandrauch auch in weitere Teile des Hauses gezogen war. Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Auch zur Schadenshöhe können bislang keine Angaben gemacht werden. Neben zwei Rettungswagen und einem Notarzt waren auch die ehrenamtlichen Retter der Freiwilligen Feuerwehren Hoheneggelsen, Nettlingen, Söhlde, Bettrum und Klein Himstedt vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell