POL-HI: Polizei leitet nach Hinweis aus Schule Ermittlungen ein

Hildesheim (ots) - HOLLE (bf). Am Abend des 26.01.2023 wurde der Bad Salzdetfurther Polizei ein Einbruch in ein Wohnhaus in Holle gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 19:50 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Pommernweg. In weiteren Verlauf wurde unter anderem eine Geldsumme im mittleren ...

mehr