Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (bub) - Am 27.01.2023, gegen 14:25 Uhr, ereignete sich auf der Bahnhofstraße in Bad Salzdetfurth eine Verkehrsunfallflucht.

Ein weißer Pritschenwagen befuhr den unteren Bereich der Bahnhofstraße. Er missachtete hierbei das Rechtsfahrgebot derart, dass ein entgegenkommender Audi ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Audi touchierte hierdurch einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich in seinem Pritschenwagen unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden am Audi und am geparkten Pkw wird derzeit auf ca. 8000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell