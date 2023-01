POL-HI: Einbrüche in Kleingartenkolonie

Hildesheim (ots) - Nordstemmen (Sti). In dem Zeitraum vom 24.01.2023 bis zum 27.01.2023 haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem unbewohnten Einfamilienhaus in dem Schusterweg in Nordstemmen verschafft. Zeugen zu diesem Einbruch werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 ...

