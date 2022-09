Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der StA Arnsberg der KPB Märkischer Kreis und der Mordkommission des PP Hagen: Tötungsdelikt zum Nachteil einer 70-jährigen Balverin - Ehemann in Untersuchungshaft

Balve (ots)

Durch einen Pflegdienst wurde am Morgen des 30.08 in einem Haus Zum Langenloh eine leblose 70-jährige Frau in ihrem Bett aufgefunden. Der ebenfalls im Haushalt lebende 70-jährige Ehemann gab an, dass er zuvor bereits seine Ehefrau nach dem Aufstehen leblos vorgefunden habe. Im Zuge der anschließenden Todesermittlung ergaben sich Hinweise auf ein mögliches Tötungsdelikt zum Nachteil der Verstorbenen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen den 70-jährigen Ehemann. Er wurde am 31.08 vorläufig festgenommen. Nach einer Vorführung beim AG Menden ordnete der zuständige Haftrichter am 01.09 die Untersuchungshaft an. Weitere Auskünfte werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell