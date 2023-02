LPI-J: Geld aus Bäckereifiliale entwendet

Jena (ots) - In den frühen Morgenstunden wollten Beamte zwei Radfahrer in der Erfurter Straße kontrollieren. Hierbei stellten die Beamten den Streifenwagen auf dem Gehweg ab, auch um die mögliche Flucht der beiden Radfahrer zu erschweren. Einer der Beiden hielt daraufhin an, der Zweite jedoch, ein 20-Jähriger, wollte sich zwischen dem Streifenwagen und einem Grundstück der Kontrolle entziehen. Hierbei beschädigte dieser sowohl die Grundstückumfriedung als auch den ...

mehr