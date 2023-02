LPI-J: Mehrere Gärten aufgebrochen und durchwühlt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - An gleich zwei Stellen im Saale-Holzland-Kreis wurden am Dienstag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Sowohl in Serba als auch in Hermsdorf galt es die Einhaltung er zulässigen Geschwindigkeit zu überwachen. Knapp 1450 Fahrzeuge passierte die Kontrollstellen, die meisten hielten sich an die jeweils erlaubten 50 km/h. Jedoch 54 Fahrzeugführer bzw. Fahrzeugführerinnen waren zu schnell ...

