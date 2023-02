Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alufelgen entwendet

Weimar (ots)

Auf nicht bekannte Weise gelangten unbekannte Täter in eine Räumlichkeit der ehemaligen Porzellanfabrik in Blankenhain. Aus dieser wurden in der Folge zwei Kartons mit jeweils einer Alufelge im Gesamtwert von etwa 850 Euro entwendet. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter. Zutritt in das verschlossene Objekt verschafften er oder sie sich zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag.

