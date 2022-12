Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die beiden Kreditkartendiebe?

Hannover (ots)

In der Nacht zum 29.06.2022 haben zwei unbekannte Täter in der Innenstadt von Hannover die Kreditkarte eines 43-Jährigen aus Ravensburg entwendet und damit in der Folge mehrfach Tabakartikel erworben. Die Polizei sucht nun öffentlich mit Bildern nach den Tätern.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Polizeikommissariats (PK) Hannover-Mitte hielt der geschädigte Ravensburger sich zu Besuch in Hannover auf. In den frühen Morgenstunden des 29.06.2022 nutzte er seine Kreditkarte beim Auschecken aus einem Hotel in der Innenstadt von Hannover. Einige Stunden später war die Kreditkarte nicht mehr auffindbar. Noch am selben Tag wurden mit der Kreditkarte verschiedene Einkäufe in mehreren Geschäften in der Innenstadt von Hildesheim getätigt und diverse Tabakartikel eingekauft. Dabei entstand ein Schaden von über tausend Euro.

Die Täter wurden von den Überwachungskameras der jeweiligen Geschäfte aufgenommen. Das PK Hannover-Mitte ermittelt nun wegen des Diebstahls einer Kreditkarte mit anschließenden Verwertungstaten und sucht mittels des entstandenen Bildmaterials nun nach Zeugen, die die Täter gesehen haben und/oder Angaben zu diesen machen können. Die Zeugen werden gebeten, sich beim PK Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2820 zu melden. /ms, aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell