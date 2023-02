Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Kennzeichendiebstahl

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr, entwendeten unbekannte Täter in der Holdorfer Straße ein rotes Kennzeichenpaar, welches zum Tatzeitpunkt an einem dort geparkten Pkw angebracht war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Holdorf - Diebstahl eines Pedelec aus Garage

Am Montag, 20. Februar 2023, um 09.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein schwarzes LEHMKUHL Pedelec, Modell P1.2, welches im Tatzeitraum in einer Garage an der Birkenallee stand. Das Fahrrad verfügt über eine 7-Gang Nabenschaltung, auch war eine Satteltasche angebracht. Weiterhin wurde zwei Ladegeräte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter Tel. (05494) 914200 entgegen.

Damme - Diebstahl von Baustelle

Im Baugebiet am Westring ereignete sich in der Nacht von Mittwoch, 22. Februar 2023, auf Donnerstag, 23. Februar 2023, ein Diebstahl: Unbekannte Täter entwendeten von einer auf einem Kfz-Anhänger befindlichen Putzmaschine "Putzmeister P13", der im Tatzeitraum am Listewinkel stand, einen sogenannten Krümmer. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Bakum - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 23. Februar 2023, befuhr gegen 17.20 Uhr ein 37-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Vechta die Schledehausener Straße mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h. Im Zuge einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Versicherungsschutz für das Kleinkraftrad auf eine betriebsbedingte Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h beschränkt war. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 23: Februar 2023, wurde um 17.00 Uhr auf der Dinklager Straße ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 21. Februar 2023, befuhr gegen 09.45 Uhr eine 40-jährige Frau aus Goldenstedt die Straße An der Propstei mit einem E-Scooter, obwohl für den Scooter kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Am Donnerstag, 23. Februar 2023, kam es gegen 07.40 Uhr auf der Einmündung Erich-Kästner-Straße/Wilhelm-Busch-Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 12-jähriger Fahrradfahrer missachtete an der Einmündung die Vorfahrt einer von rechts kommenden 40-jährigen Pkw-Fahrerin aus Vechta. Bei dem Versuch des Jungen auszuweichen, kam er auf der nassen Fahrbahn mit seinem Fahrrad zu Fall und rutschte mit seinem Körper unter den Pkw. Dies bemerkte die Autofahrerin nicht und überrollt den Jungen mit dem linken Hinterreifen ihres Fahrzeugs. Der 12-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 21. Februar 2023, 00.00 Uhr, und Donnerstag, 23. Februar 2023, 16.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in der Mühlenstraße in den Stabmattenzaun einer 70-jährigen Anwohnerin und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 23. Februar 2023, kam es zwischen 09.00 Uhr und 10.30 Uhr Im Mittelesch zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Außenspiegel eines blauen VW Passat. Anschließend verließ der Schadensverursacher den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Visbek unter Tel.: (04445) 950470 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 23. Februar 2023, um 17.20 Uhr befuhren eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Damme und eine 17-jährige Fahrradfahrerin aus Damme die Große Straße in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Einmündung zur Schubertstraße beabsichtigte die 58-Jährige nach links abzubiegen. Die nachfolgende Fahrradfahrerin bemerkte den Abbiegevorgang zunächst nicht und wollte überholen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei die 58-Jährige stürzte und sich verletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall

Am Freitag, um 04.20 Uhr versucht ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Ostbevern einem entgegenkommenden 38-jährigen Lkw-Fahrer aus Wallenhorst auf der Osnabrücker Straße auszuweichen. Hierbei kam er mit seinem Lkw und Auflieger nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Wiedereinlenken nach links stieß er mit dem Anhänger des 38-Jährigen zusammen und kam letztendlich in der Böschung zum Stillstand, hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 10.100,00 EUR.

