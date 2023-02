Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Cappeln - Fünf Rollerfahrer - keiner davon mit Fahrerlaubnis

Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am 21. Februar 2023, gegen 16.50 Uhr, fuhr eine Streifenwagenbesatzung auf der Tenstedter Straße stadtauswärts, als ihnen eine Gruppe von vier Rollerfahrern vor ihnen auffiel, welche mit ca. 70km/h unterwegs war. In der Bakumer Straße unterbrach die Gruppe ihre Fahrt und die Polizeibeamten wollten sie dort kontrollieren. Als die Gruppe dies erkannte, flüchteten drei von ihnen. Einer aus der Gruppe fuhr nicht davon und konnte kontrolliert werden. Im Rahmen der Fahndung konnten dann auch noch die verbliebenen drei Rollerfahrer angetroffen werden. Bei den Rollerfahrern handelte sich um Jugendliche aus dem Landkreis Cloppenburg. Sie waren allesamt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während der Fahndung fiel ein weiterer, demnach fünfter Rollerfahrer, auf, für dessen genutztes Kleinkraftrad kein Versicherungsschutz bestand. Zudem war auch er - ebenfalls ein Jugendlicher aus dem Landkreis Cloppenburg - nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Während der Überprüfung dieses Rollerfahrers ergab sich der Verdacht, dass er einen Monat zuvor für eine Straßenverkehrsgefährdung verantwortlich gewesen sein könnte. Damals hatte er Anhaltesignale der Polizei missachtet, sich der Kontrolle entzogen, war grob verkehrswidrig und rücksichtslos geflüchtet und hatte so andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Tatverdächtige ist im Besitz von insgesamt zwei Kleinkrafträdern. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ eine Richterin einen Beschlagnahmebeschluss für die beiden Kleinkrafträder des Jugendlichen sowie dessen Mobiltelefon.

