Saterland/Strücklingen - Diebstahl von Starkstromkabel

In der Zeit zwischen Samstag, 25. Februar 2023, 22.00 Uhr, und Sonntag, 26. Februar 2023, 9.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ca. 160m Starkstromkabel von einer Baustelle in der Bürgermeister-Lucassen-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Friesoythe - Eigentümer gesucht (Foto zum Download)

Das Polizeikommissariat Friesoythe sucht den Eigentümer des abgelichteten Pedelec Mountainbike. Das Fahrrad ist auffällig beklebt und mit einem Bosch-Elektromotor ausgestattet. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Friesoythe, Tel.: 04491-93160.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und unter Einfluss von Alkohol

Am Montag, 27. Februar 2023, gegen 6.30 Uhr, stellte ein 38-jähriger LKW-Fahrer seinen Sattelzug auf der rechten Fahrspur der B72 in Fahrtrichtung Cloppenburg ab, um eine Toilettenpause zu machen. Ein weiterer LKW-Fahrer, welcher in gleicher Richtung unterwegs war, fuhr auf den abgestellten LKW hinten auf. Der 56-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der 38-jährige LKW-Fahrer unter Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten und leicht verletzten Person

Am Montag, 27. Februar 2023, gegen 8.40 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer auf der B72 in Richtung Cloppenburg. Dabei geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem LKW. Der 22-jährige Autofahrer aus dem Saterland wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige LKW-Fahrer aus Molbergen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ist die B72 noch in beiden Richtungen voll gesperrt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 27. Februar 2023, um 7.54 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Kleinkraftfahrer aus Friesoythe auf der Böseler Straße in Richtung Grüner Hof. Dabei übersah er eine 58-jährige Autofahrerin aus Bösel, welche vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste. Dadurch fuhr er ihr hinten auf und verletzt sich dabei leicht.

