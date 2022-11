Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sporthalle in Toitenwinkel beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

An der Fassade einer Sporthalle in der Olof-Palme-Straße in Rostock Toitenwinkel haben unbekannte Täter übers Wochenende insgesamt 28 Hakenkreuze angebracht. Diese wurden in den frühen Morgenstunden des 21. Novembers von einem Mitarbeiter der Halle entdeckt. Dieser alarmierte die Polizei. Eine Beseitigung der Schmierereien wurde bereits veranlasst. Die Ermittlungen hierzu werden vom Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Rostock übernommen.

Zeugen, die in der Zeit vom 18. November, 16 Uhr, bis 21. November, 06 Uhr, Beobachtungen an der Sporthalle in der Olof-Palme-Straße 25 gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 038208 888 2224, per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

