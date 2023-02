Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Brand eines Wintergartens

Am Montag, 27. Februar, gegen 2:05 Uhr, ging die Meldung über einen Brand im Hamberger Pickerweg ein. Die Bewohnerin wurde durch ihre unruhige Katze geweckt und bemerkte dann den Brandgeruch. Bei der Nachschau aus der Hauseingangstür heraus, stellte sie fest, dass der Wintergarten in Vollbrand stand. Die Freiwilligen Feuerwehren Lohne und Südlohne waren mit 10 Fahrzeugen und 75 Personen im Einsatz. Durch den Brand wurde der gesamte Wintergarten beschädigt. Ebenfalls wurde der angrenzende Dachstuhl in Mitleidenschaft gezogen. Durch das Feuer und die entstandene Hitze zerbarsten die Fenster im angrenzenden Bereich. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.

Vechta - Brand eines Vereinsheims

Am Montag, 27. Februar 2023, um 5.30 Uhr, ging die Meldung über einen Brand in der Straße Brookdamm ein. Das Vereinsheim einer Fußballmannschaft war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Es entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro.

Neuenkirchen-Vörden - Dieseldiebstahl

Von Samstag, 25. Februar 2023, 12.03 Uhr bis Sonntag, 26. Februar 2023, 07.05 Uhr entwendeten unbekannte Personen ca. 830 l Diesel aus dem Tank eines Lkw, welcher auf einem Autohof in der Straße Hörster Heide parkte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Visbek - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 26. Februar 2023, um 4.09 Uhr, fuhr ein 25-jähriger Autofahrer auf dem Visbeker Damm und wurde dort von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 26. Februar 2023, 21.24 Uhr befuhr ein 21-jähriger aus Holdorf mit einem Pkw den Botenkamp, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5439662

Am Freitag, 10. Februar 2023, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 23.59 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Ausparken einen grauen Ford Fiesta. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß auf einem Betriebsgelände an der Brägeler Straße in Lohne abgestellt. Wie nun bekannt wurde, könnte der Unfall durch Zeugen beobachtet und der Schaden auch begutachtet worden sein. Ggf. könnte es hiervon auch Video- bzw. Fotoaufnahmen geben, da zu diesem Zeitpunkt zwei Spendentransporte für das Erdbebengebiet starteten. Diese Zeugen werden, sich bei der Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80843-0) zu melden.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 26. Februar 2023, 15.25 Uhr befuhr ein 84-jähriger Mann aus Dötlingen die Wildeshauser Straße und wollte nach rechts in die Straße Varnhorn abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 62-jährigen Fahrradfahrerin aus Visbek, die dem Pkw-Fahrer auf der Wildeshauser Straße auf dem Radweg entgegenkam. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Tuning

Am Samstag, 25. Februar 2023, 00.34 Uhr befuhr ein 29-jähriger aus Damme mit einem Pkw die Lange Straße in Vechta. Der Fahrtrichtungsanzeiger wurde auf Dauerlicht (US-Standlicht) verändert. Diese bauartliche Veränderung führte zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 24. Februar 2023, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 parkte ein 39-jähriger Mann aus Vechta seinen grauen Mercedes-Benz, E-Klasse am Falkenweg, beim dortigen Einkaufszentrum. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er am hinteren rechten Kotflügel mehrere Beschädigungen. Der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefon-Nummer 04441-943-0 in Verbindung zu setzen.

Damme/Lohne - Diebstahl aus Handtasche und Tipps von der Polizei

Am Freitag, 24. Februar 2023, um 10.30 Uhr befand sich eine 67-jährige Frau in einem Discounter an der Wiesenstraße in Damme. An der Kasse stellte sie dann fest, dass eine unbekannte Person ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet hatte.

Ähnliches widerfuhr am gleichen Tag, zwischen 13.10 Uhr und 13.30 Uhr, einer 43-jährigen Frau in Lohne, die sich für Einkäufe in einem Discounter in der Lindenstraße aufhielt. Eine unbekannte Person hatte die Geldbörse aus der Handtasche entwendet, welche im Einkaufswagen lag.

Mit folgenden Tipps können Sie sich vor Taschendiebstählen schützen:

- Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Weitere Infos finden Sie auf www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell