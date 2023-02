Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen/Grönheim - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 24. Februar 2023, 18.00 Uhr und Sonntag, 26. Februar 2023, 11.00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person die Holztüren eines alten Stalls in der Straße Am Kreuzberge und entwendete die an den Türen angebrachten Scharniere sowie eine Aluleiter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Landkreis Cloppenburg - Falscher Microsoft-Mitarbeiter

Am vergangenen Freitag, 24. Februar 2023, gab sich ein Betrüger als Microsoftmitarbeiter am Telefon aus und ergaunerte sich auf diese Weise eine vierstellige Summe von einem 54-jährigen Mann aus dem Landkreis Cloppenburg. Der Betrüger gab vor, dass Hacker ihn angegriffen haben sollen. Er gewährte dem falschen Microsoft-Mitarbeiter Fernzugriff auf den Rechner. Schließlich sollte der Geschädigte dann ein Konto bei einer Kryptowährungsbörse eröffnen und die vierstellige Summe überweisen, um den vermeintlichen Hackern eine Falle zu stellen. Dieser Anweisung kam der Mann nach. Erst später wurde ihm jedoch bewusst, dass er in die Falle der Betrüger getappt war.

So schützen Sie sich vor den Betrügern:

- Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach auf.

- Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

- Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Sollten sie Opfer dieser Masche geworden sein, dann

- trennen Sie Ihren Rechner vom Internet und fahren Sie ihn runter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter.

- Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

- Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen, aber erst nachdem die Polizei den Rechner untersucht hat. So können mögliche Spuren noch gesichert werden.

- Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind.

- Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können.

- Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam

Mehr Informationen zu dem Thema finden Sie auf: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Garrel - Seil über die Straße gespannt

Am Montag, 27. Februar 2023, gegen 21.00 Uhr, wurde der Polizei ein Vorfall in der Oldenburger Straße gemeldet. Hier hatte eine bislang unbekannte Person ein Seil über Straße gespannt und an einem Baum bzw. einer Straßenlaterne befestigt. Als eine 68-jährige Autofahrerin aus Garrel die Straße befuhr, schlug das Seil auf die Windschutzscheibe auf und riss. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Ermke - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 27. Februar 2023, gegen 16.00 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Ermke auf der Hauptstraße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Drogen

Am Montag, 27. Februar 2023, um 19.28 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Cappeln auf der Werner-Baumbach-Straße und wurde dort von der Polizei kontrolliert. Dabei hatten sie den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Außerdem beschlagnahmten sie bei ihm eine geringe Menge mutmaßliches Cannabis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 26. Februar 2023, zwischen 22.25 Uhr und 22.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen geparkten Daimler A250, welcher in der Lagestraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. Februar 2023, um 14.35 Uhr, fuhr eine 52-jährige Autofahrerin aus Garrel auf der Nikolausdorfer Straße in Richtung Nikolausdorf. In Höhe eines Verbrauchermarktes kam ihr hier ein dunkler Pkw ein Stück auf ihrer Fahrerspur entgegen. Hier trafen sich die Außenspiegel. Das andere Fahrzeug bog in die Böseler Straße ab und entfernte sich vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 27. Februar 2023, gegen 15.58 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Straße Im Fange und wollte an der Kreuzung Im Fange / Kaiforter Straße geradeaus in die Straße Im Karlspohl einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 59-jährigen LKW-Fahrers aus Garrel, welcher die Kaiforter Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Wagen des Cloppenburgers nach rechts auf ein Feld geschleudert wurde. Dort stieß er mit einem landwirtschaftlichen Gerät und einem Heurundballen zusammen. Der 55-jährige Mann wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

