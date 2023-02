Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Vechta - Diebstahl von Leergut

In der Zeit von Freitag, 24. Februar 2023, 22.00 Uhr bis Samstag, 25. Februar 2023, 08.00 Uhr brachen unbekannte Personen in der Münsterstraße einen als Leergutlager genutzten Metallkäfig eines dort ansässigen Verbrauchermarktes auf. Entwendet wurde eine Europalette mit ca. 40 Kisten Leergut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0 entgegen.

Lohne - Diebstahl eines Assistenzsystems

Am Montag, 27. Februar 2023, zwischen 6.50 Uhr und 15.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person das Display, welches an einem E-Bike angebracht war. Das E-Bike stand an einer Schule in der Klapphakenstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Einbruch in ein Geschäft

In der Zeit zwischen Sonntag, 26. Februar 2023, 21.00 Uhr und Montag, 27. Februar 2023, 7.15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Getränkehandel im Gewerbering und brachen dort einen Tresor sowie die Kasse auf. Sie entwendeten Bargeld sowie einige Flaschen Alkohol aus den Auslagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Goldenstedt - Brand einer Werkstatt

Am Montag, 27. Februar 2923, gegen 15.50 Uhr, ging die Meldung über einen Brand in der Altonaer Straße ein. Aus bislang unbekannter Ursache war hier eine Werkstatt innerhalb einer Scheune in Brand geraten. Dadurch wurde das Gebäude stark beschädigt. Der Brand konnte schnell durch die 82 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Goldenstedt, Visbek und Rechterfeld gelöscht werden. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. Über die Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Altonaer Straße musste zeitweise voll gesperrt werden.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 27. Februar 2023, um 17.15 Uhr wurde ein 27-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Steinfeld auf der Industriestraße kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bakum - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 27. Februar 2023, 07.29 Uhr befuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Bakum die Kleine Kirchstraße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,70 Promille gemessen. Zudem bestand der Verdacht, dass der 44-jährige Mann vor Fahrtantritt berauschende Mittel konsumiert hatte. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 27. Februar 2023, um 14.30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Sprinterfahrer aus Vechta auf der Oldenburger Straße, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. Außerdem hatten die Polizeibeamten festgestellt, dass er nicht angegurtet war und sein Kind nicht gesichert war.

