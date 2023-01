Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher wurden überrascht

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Dahlienweg; Tatzeit: 31.12.22, zwischen 17.10 Uhr und 18.00 Uhr; Am Samstag verließ eine Gescheranerin gegen 17.10 Uhr ihr Wohnhaus am Dahlienweg. Als sie gegen 18.00 Uhr zurückkehrte, hörte sie Stimmern im Haus. Sie machte durch Rufe auf sich aufmerksam machte, woraufhin die Täter durch den Garten flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

