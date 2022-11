POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein

Wildberg (ots) - Am Samstag ist ein bislang Unbekannter gewaltsam in ein Wohnhaus in Wildberg eingestiegen. Nach jetzigem Ermittlungsstand hebelte der Täter in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 22 Uhr ein Fenster auf und gelangte so in das Anwesen in der Schwarzwaldstraße. Dort durchwühlte er Zimmer und Schränke und entwendeten Bargeld sowie Schmuck im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminaltechnik hat die ...

