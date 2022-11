Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Wildberg (ots)

Am Samstag ist ein bislang Unbekannter gewaltsam in ein Wohnhaus in Wildberg eingestiegen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand hebelte der Täter in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 22 Uhr ein Fenster auf und gelangte so in das Anwesen in der Schwarzwaldstraße. Dort durchwühlte er Zimmer und Schränke und entwendeten Bargeld sowie Schmuck im dreistelligen Eurobereich. Die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung übernommen.

Hinweisgeber zum Einbruch, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im nordöstlichen Bereich von Wildberg werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

