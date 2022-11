POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein und entwenden Bargeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots) - Am Freitagabend (18.11.2022), 21.10 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Opelfahrer in Bad-Wildbad die Kernerstraße in Richtung Meisterntunnel. In einer leichten Rechtskurve geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Chevrolet eines 48-jährigen zusammen. Neben ...

mehr