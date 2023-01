Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bargeld und Schmuck geraubt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Europaplatz; Tatzeit: 01.01.23, ca. 03.35 Uhr;

Noch unbekannte Täter sprachen in der Silvesternacht gegen 03.35 Uhr auf dem Europlatz im Bereich der Rebenstraße einen 18-jährigen Bocholter an und forderten die Herausgabe seiner Wertsachen - dabei drohten die Täter mit Gewalt. Der Geschädigte übergab sein Bargeld und einer der Täter nahm ihm die Halskette ab. Als sich Zeugen näherten, forderten die Täter den Geschädigten auf, einem von ihnen die Hand zu schütteln, damit die Zeugen keinen Verdacht schöpfen. Der Geschädigte setzte sich keinem Risiko aus und kam auch dieser Forderung nach. Täterbeschreibung: 4 bis 5 Personen, ca.180 cm groß, südländisches Äußeres, einer hatte lockige dunkle Haare und eine Bart. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

