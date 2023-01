Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Jugendlicher beraubt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hindenburgstraße; Tatzeit: 31.12.22, 16.30 Uhr;

Am 31.12.22 sprachen zwei Jugendliche auf der Hindenburgstraße einen 15-Jährigen an und verlangten die Herausgabe des Mobiltelefons. Der Geschädigte verweigerte dies und wurde daraufhin zu Boden geschlagen. Die Täter nahmen ihm das Mobiltelefon ab und flüchteten. Polizeibeamte trafen am Bahnhof im Zug zwei Jugendliche an, auf die die Täterbeschreibung exakt zutraf. Die Verdächtige, ein 16-Jähriger aus Isselburg und ein 15-Jähriger aus Hörstel, gaben an, nichts mit der Tat zu tun zu haben. Das Telefon wurde nicht bei ihnen gefunden, dafür aber Airpods und ein Ticket, welche am 17.12 2022 gestohlen worden waren. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell