POL-NB: Räuberischer Diebstahl im Neubrandenburger Marken-Discount

Neubrandenburg (ots) - Am 16.03.2022 gegen 13:30 Uhr ist es in Neubrandenburg zu einem Hundebiss gekommen, wodurch eine Frau leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 84-Jährige Radfahrerin den Gehweg der Bertolt-Brecht-Straße im Neubrandenburger Vogelviertel. Auf Höhe der Ecke zur Greifstraße befand sich eine Spaziergängerin mit ihrem angeleinten Hund (Australian Shepherd). In dem Moment des ...

