Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Container aufgebrochen

Feuerwerk entwendet

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Buurser Straße; Tatzeit: zwischen, 30.12.22, 20.00 Uhr, und 31.12.22, 07.45 Uhr; In der Nacht zum 31.12.22 brachen bislang unbekannte Täter auf dem Gelände eines Marktes an der Buurser Straße einen Seecontainer auf und entwendeten Feuerwerk im geschätzten Wert von 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr)

