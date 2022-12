Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Neustraße; Tatzeit: zwischen 29.12.22, 23.00 Uhr, und 30.12.22, 09.45 Uhr; In der Nacht zum 30.12.22 hebelten Einbrecher die Tür eines Weihnachtsmarktstandes an der Neustraße in Höhe der Aa-Brücke auf. Entwendet wurden Bargeld und zwei Flaschen Rum. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

