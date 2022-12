Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Festnahmen nach zwei weiteren Raubdelikten

Gronau (ots)

Einen schnellen Ermittlungserfolg und mehrere Festnahmen verzeichnet die Kriminalpolizei nach mehreren Raubstraftaten in Gronau. Am Mittwoch berichteten wir über eine Tatserie und am Abend dieses Tages wurden noch zwei weitere Raubtaten begangen.

Tatorte: Heerweg und Kaiserstiege; Tatzeiten: 28.12.22, 21.40 Uhr und 23.05 Uhr;

Fall 1: Drei Jugendliche aus Gronau wurden auf dem Heerweg gegen 21.40 Uhr von zwei maskierten Tätern angesprochen und aufgefordert, Geld herauszugeben. Als die Geschädigten der Forderung nicht nachkamen, bedrohte sie einer der Täter mit einer Schusswaffe und einem der Geschädigten wurde mehrfach ins Gesicht geschlagen. Die Täter raubten eine Jacke, eine Lacoste-Mütze und eine geringe Menge Münzgeld. Sie flüchteten auf dunklen Fahrrädern in Richtung Innenstadt.

Wie bereits bei einem anderen Raubdelikt auf dem Heerweg hatten die Geschädigten kurz zuvor ein Schnellrestaurant in der Nähe besucht. Täterbeschreibung: ca. 15 bis 16 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß, dünn, schwarz gekleidet, deutschsprachig. Beide waren mit einer Mütze und einem Schal maskiert und hatten dunkle Fahrräder. Einer hatte auffällig blonde Locken.

Fall 2: Gegen 23.05 Uhr schellte es bei einer Anwohnerin der Kaiserstiege. Als diese die Haustür öffnete, drangen vier Täter sofort in das Haus ein und einer bedrohte die 69-jährige Geschädigte mit einer Schusswaffe. Da die Täter die Tür gewaltsam aufstießen, wurde die Geschädigte leicht verletzt. Die Täter verteilten sich in dem Haus und entwendeten mehrere Gegenstände (u.a Schmuck, ein Mobiltelefon, einen Rucksack mit dem Portemonnaie der Geschädigten). Die Täter forderten die Geschädigte zudem auf, die PIN zur Debitkarte zu nennen, was diese verweigerte. Anschließend flüchteten die Täter, die wie folgt beschrieben werden: jugendlich, ca. 180 cm groß, schwarz gekleidet, weiße Handschuhe.

Bereits bei der Fahndung nach dem Raub auf der Kaiserstiege ergaben sich erste Hinweise auf den bzw. die Täter. Diese verdichteten sich durch die intensiven Ermittlungen der Kripo, so dass noch am Donnerstag vier Tatverdächtige zu dem Raub (Wohnhaus an der Kaiserstiege) festgenommen und Beweismittel sichergestellt wurden.

Bei den geständigen und allesamt polizeibekannten Festgenommenen handelt es sich um Gronauer im Alter von 18, 17, 17 und 15 Jahren. Die Staatsanwaltschaft stellte keine Anträge auf Untersuchungshaft, so dass die vier Beschuldigten wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurden.

Die Ermittlungen zu den anderen Raubstraftaten bzw. möglichen weiteren Tätern dauern an. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell