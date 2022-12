Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Baum geriet in Brand

Rhede (ots)

Ort: Rhede, Alter Kirchweg/Messingweide; Feststellzeit: 29.11.22, ca. 22.30 Uhr;

Eine Zeugin wurde am Donnerstagabend an der Ecke "Alter Kirchweg/Messingweide" auf einen brennenden Baum aufmerksam. Das Feuer war offenbar in einem Hohlraum des Baums entstanden. Der Baum muss gefällt werden. Wer dafür verantwortlich ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

