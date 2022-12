POL-BOR: Kreis Borken - Friedlich feiern - nüchtern fahren - vorsichtig böllern

Reken / Maria Veen (ots) - Tatort: Maria Veen, Stephanstraße; Tatzeit: 28.11.22, ca. 17.30 Uhr; Am Mittwoch machten sich zwei noch unbekannte Täter gegen 17.30 Uhr an der Terrassentür eines Wohnhauses an der Stephanstraße in Maria Veen zu schaffen - es entstand Sachschaden, die Täter gelangten aber nicht ins Haus. Eine Zeugin hatte zwei schwarz gekleidete Personen aus dem Garten des Wohnhauses kommen sehen, so dass ...

