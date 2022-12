Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser

Velen (ots)

Tatorte: Schadden Feld und Flasskamp

Tatzeiten: 28.12.22, zwischen 08.30 und 18.30 Uhr; und zwischen 15.15 und 19.40 Uhr Am Mittwoch kam es in Velen zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Auf der Straße Schadden Feld hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf und entwendeten Bargeld sowie ein Smartphone. Auch auf dem Flasskamp kamen die Einbrecher auf diesem Wege ins Haus, welches sie komplett durchsuchten. Angaben zum Diebesgut lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

