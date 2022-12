Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken

Maria Veen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Reken / Maria Veen (ots)

Tatort: Maria Veen, Stephanstraße; Tatzeit: 28.11.22, ca. 17.30 Uhr;

Am Mittwoch machten sich zwei noch unbekannte Täter gegen 17.30 Uhr an der Terrassentür eines Wohnhauses an der Stephanstraße in Maria Veen zu schaffen - es entstand Sachschaden, die Täter gelangten aber nicht ins Haus. Eine Zeugin hatte zwei schwarz gekleidete Personen aus dem Garten des Wohnhauses kommen sehen, so dass die Tatzeit so genau angegeben werden kann. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell