POL-BOR: Kreis Borken - Ergänzung der Polizeibilanz zum Jahreswechsel

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Lowick, Thonhausenstraße; Tatzeit: Nacht zum 30.12.22; In der Nacht zum 30.12.22 schossen noch unbekannte Täter vermutlich mit einem Luftgewehr auf eine Lagerhalle im Bereich Thonhausenstraße/Zur Eisenhütte. Dabei wurden 17 Fenster beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) ...

