Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Zigarettenautomaten gesprengt

Bocholt (ots)

Tatorte: Bernhard-Otte-Straße, Hohenzollernstraße, Hemdener Weg, Dietrichstraße Tatzeit: Silvesternacht Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Silvesternacht mehrere Zigarettenautomaten durch Sprengkörper. Die Automaten an der Hohenzollernstraße und am Hemdener Weg waren bereits zum wiederholten Male Ziel der Täter. Die Automaten wurden erheblich beschädigt. Teilweise hatten Zeugen verdächtige Personen beobachtet. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Weitere Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell