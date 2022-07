Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Internationale Flottensternfahrt 2022

Konstanz (ots)

Am Samstag, dem 23.07.2022 trafen sich die Mitgliedsfeuerwehren des internationalen Bodenseefeuerwehrbunds sowie weitere BOS-Einheiten zur Flottensternfahrt 2022.

Hierbei trafen sich Feuerwehren aus der Schweiz, Österreich und Deutschland, welche die Ölschaden- und Brandbekämpfung sowie die Wasserrettung auf dem See durchführen, auf einem vorgegebenen Planquadrat vor Immenstaad mit ihren Einsatzbooten. Hinzu kamen noch einige Einsatzboote der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen und des Zolls, sowie das THW Lindau und Konstanz mit ihren Arbeitsbooten. Ziel der Veranstaltung war es, die eigene Technik vorzustellen, die Kameradschaft zu pflegen und Erfahrungen auszutauschen. Seitens der Feuerwehr und des THW stießen die Boote der Wasserschutzpolizei sowie des Zolls auf großes Interesse. Zudem konnten in diesem Rahmen allen Teilnehmern die neuen Feuerlöschboote der Ölwehren in Baden-Württemberg vorgestellt sowie eigene Erfahrungen ausgetauscht werden. Vier baugleiche Feuerlöschboote wurden durch das Land Baden-Württemberg in den letzten Jahren beschafft und sind an den Standorten Konstanz, Überlingen, Friedrichshafen und Radolfzell stationiert. Teilgenommen haben aus Österreich die Feuerwehren Bregenz, Bregenz-Rieden und Hard, aus der Schweiz die Feuerwehren Romanshorn und Rorschach und aus Deutschland die Feuerwehren Friedrichshafen, Konstanz, Lindau, Meckenbeuren, Wasserburg, Überlingen, die THW-Einheiten Lindau und Konstanz, die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen sowie der Zoll.

Kurzportrait Ölwehr Konstanz:

Die Ölwehr ist, neben dem Gefahrgutzug, dem Rettungszug, der Absturzsicherung, der Führungsgruppe und der Wasserförderungsgruppe, eine von sechs Sondereinheiten innerhalb der Feuerwehr Konstanz. Der Aufgabenschwerpunkt der Ölwehr liegt in der Ölschadens- und Brandbekämpfung am und auf dem See sowie die Wasserrettung. Die Wasserrettung wird in Kooperation mit der DLRG durchgeführt. Für diese Aufgaben stehen der Ölwehr vier Fahrzeuge und sechs Boote sowohl aus städtischer als auch aus Landesbeschaffungen zur Verfügung. Zudem ist die Ölwehr Konstanz eine der vier Einheiten der Ölwehr Baden-Württemberg. Die anderen Einheiten befinden sich in Radolfzell, Überlingen und Friedrichshafen. Die Ölwehr Baden-Württemberg wurde durch das Land für den Trinkwasserschutz am Bodensee gegründet. Sie sind sowohl in der lokalen Gefahrenabwehr als auch interkommunal und international für den Trinkwasserschutz und die Gefahrenabwehr tätig.

Text von T.Böttcher

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell