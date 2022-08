Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelt Radlos

Jena (ots)

Zwei Anzeigen wegen Fahrraddiebstahls wurden Dienstag in Jena aufgenommen. Auf dem Ernst-Abbe-Platz sicherte ein Eigentümer sein Rad mittels Schloss ordnungsgemäß. Als dieser am Dienstagmittag zum Abstellort zurückkehrte, musste er jedoch feststellen, dass nur noch das angeschlossene Vorderrad seines Mountainbikes der Marke Trek vorhanden war. Auch ein in der Kochstraße gesichert abgestelltes E-Bike einer 41-Jährigen geriet ins Visier von Langfingern. Die Frau stellte ihr Zweirad am Dienstagmorgen vor ihrer Arbeitsstätte ab. Als sie am Abend ihren Heimweg antreten wollte, musste sie jedoch feststellen, dass ihr Zweirad entwendet wurde.

