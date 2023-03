Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Beverbruch - Dieseldiebstahl

Zwischen Montag, 27. Februar 2023, 16.40 Uhr und Dienstag, 28. Februar 2023, entwendeten bislang unbekannte Personen ca. 100 Liter Diesel aus einem Bagger, welcher auf einem Feld in im Feldweg in Beverbruch stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Emstek - Sachbeschädigung

Zwischen Montag, 27. Februar 2023, 21.00 Uhr und Dienstag, 28. Februar 2023, 10.15 Uhr, besprühten bislang unbekannte Personen einen Audi A4 komplett mit Lackfarbe. Der Wagen stand in dem Zeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz in der Straße Am Markt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 25. Februar 2023, gegen 14.40 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Autofahrer aus Lastrup auf der Straße Dilllen in Richtung Suhle, als ihm ein silberner Golf auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er dem Fahrzeug aus. Dabei fuhr er mit seinem Pkw gegen die rechtsseitige Leitplanke. Der Fahrer des silbernen Golfs entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 28. Februar 2023, um 11.27 Uhr, befahren ein 81-jähriger Autofahrer aus Löningen und eine 48-jährige Autofahrerin aus Löningen in dieser Reihenfolge die Löninger Straße Richtung Wachtum. Der 81-jährige Autofahrer musste verkehrsbedingt abbremsen und die dahinterfahrende 48-jährige Frau fuhr hinten auf. Die Fahrerin aus Löningen wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Lastrup - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 28. Februar 2023, um 15.05 Uhr, fuhren ein 38-jähriger Autofahrer aus Geeste und ein 48-jähriger Autofahrer aus Lastrup in dieser Reihenfolge auf der Krapendorfer Straße in Richtung Löningen. In Höhe der Einmündung Nieholter Straße stockte der Verkehr und der 38-jährige Autofahrer bremste ab, der nachfolgende Autofahrer aus Lastrup fuhr auf. Der 38-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell