Vechta - Diebstahl

Am Samstag, 25. Februar 2023, in der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr entwendete eine unbekannte Person Falkenweg den Fahrradsattel samt Stütze von einem Fahrrad. Das Fahrrad stand am Fahrradständer eines dort ansässigen Verbrauchermarktes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Aufbruchsversuch eines Transporters

In der Zeit zwischen Montag, 27. Februar 2023, 20.00 Uhr und Dienstag, 28. Februar 2023, 06.30 Uhr wollten unbekannte Personen in der Bremer Straße einen auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Transporter des Herstellers MAN aufbrechen. Durch einen im Fahrzeug verbauten Einbruchsschutz konnte ein Öffnen der Seitentür verhindert werden, sodass auch kein Diebesgut erlangt werden konnte. Am Fahrzeug entstand jedoch ein Schaden von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Böschung gerät in Brand

Am Dienstag, 28. Februar 2023, um 15.40 Uhr, gerieten aus bislang unbekannter Ursache zwei nahegelegene Böschungen bei einem Acker im Sonnenweg in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden.

Dinklage - Brand eines Pkw

Am Dienstag, 28. Februar 2023, 20.00 Uhr geriet ein Pkw, der sich auf einer Grundstückseinfahrt an der Bernhardstraße befand, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Dinklage unter Einsatz von 4 Fahrzeugen und 23 Kameraden gelöscht werden. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 27. Februar 2023, zwischen 17.00 und Dienstag, 28. Februar 2023, 12.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug beim Parken den Außenspiegel eines VW Arteon. Der Pkw stand in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz der Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Bakum - Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlicher verletzter Person

Am Mittwoch, 1. März 2023, gegen 6.30 Uhr, kam es auf der Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Großenkneten kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Er war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

