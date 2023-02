Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Handtasche aus PKW gestohlen, danach in Garten geworfen

Kevelaer (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (15. Februar 2023) in dem kurzen Zeitfenster zwischen 13:20 und 13:35 Uhr die Scheibe eines VW Golf Sportsvan eingeschlagen, der auf einem Parkstreifen in der Nähe einer Kita an der Schwester-Hermenegildis-Straße abgestellt war. Aus dem Wagen wurde eine Handtasche samt Geldbörse gestohlen. Noch am selben Nachmittag meldete sich eine Zeugin bei der Polizei, die in ihrem Vorgarten auf dem Hubertusschulweg eine Damenhandtasche gefunden hatte. Anhand der Ausweisdokumente im enthaltenen Portmonee ließ die Tasche sich dem Diebstahl zuordnen, es fehlte nur das Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

