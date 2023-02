Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Kontrolle eines landwirtschaftlichen Gespanns

Reifen glatt und Bremsen abgeklemmt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kleve (ots)

Am Freitag (10.02.2023) kontrollierten Beamte des Verkehrsdienstes auf der Straße Landwehr in Kleve ein landwirtschaftliches Gespann. Hierbei fiel insbesondere der desolate Zustand des Anhängers auf, der aus diesem Grund bei einer Kraftfahrzeugüberwachungsorganisation vorgeführt wurde. Dort stellte man fest, dass der Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 18 Tonnen über eine Druckluftbremse verfügen müsste. Tatsächlich waren die Bremsen komplett von der Zugmaschine abgeklemmt und darüber hinaus wären sie auch nicht funktionsfähig gewesen. Außerdem konnten Brüche in den Blattfederpaketen und mehrere Risse am Rahmen gefunden werden. Die Reifen waren stellenweise komplett ohne Profil. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten und leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell