Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kollision zwischen Auto und Fahrrad

Radfahrer entfernt sich vom Unfallort

Kevelaer (ots)

Am Montag (13. Februar 2023) kam es gegen 16:55 Uhr zu einer Unfallflucht an der Kreuzung Bertroisweg / Bachstraße in Kevelaer. Der Fahrer eines grauen VW Touareg bog mit seinem Fahrzeug vom Bertroisweg nach links in die Bachstraße ab, als ein bislang unbekannter Radfahrer die linke hintere Seite des Wagens touchierte. Noch befuhr sich der Autofahrer nach dem Wohlbefinden des Fahrradfahrers erkundigen konnte, hatte dieser sich bereits vom Unfallort entfernt und kam somit nicht der Pflicht nach, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Der Radfahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,70 bis 1,80m groß - 30 bis 40 Jahre alt - schlanke Figur - braune Jacke - 3-Tage Bart - mittelbraune Haare - Trekkingrad

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

