Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Omnibus beschädigt

Unbekannte Frau entfernt sich vom Unfallort

Goch (ots)

Am Dienstag (14. Februar 2023) kam es gegen 15:40 Uhr zu einer Unfallflucht an der Kreuzung Hervorster Straße / Mühlenstraße in Goch. Laut einer Zeugin, welche sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Bus befand, befuhr ein roter Omnibus von der Mühlenstraße kommend, die Hervorster Straße. An einer Fahrbahnverengung stoppte der Fahrer des Busses verkehrsbedingt und ließ eine Frau, in einem dunkel-blauen höheren Auto, gewähren. Die Fahrerin sei laut der Zeugin aber nur schwer am Bus vorbeigekommen und habe diesen mittig an der Fahrerseite touchiert. Die Frau im dunkel-blauen Auto entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Die Zeugin konnte die Frau wie folgt beschreiben:

- ca. 60 bis 70 Jahre - ca. 1,60m groß - schlanke Figur - Brille - rotes, gelocktes, schulterlanges Haar

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

