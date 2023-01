Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, 73-Jährige wird Opfer eines SMS-Betrugs

Altenberge (ots)

Per SMS ist in Altenberge eine 73-jährige Frau von Betrügern kontaktiert worden. Die Kriminellen gaben sich als Sohn der Geschädigten aus und fragten nach finanzieller Hilfe. Die 73-Jährige überwies daraufhin einen vierstelligen Eurobetrag in Echtzeit auf das angegebene Konto. Schon kurze Zeit später wurde der Frau klar, dass sie betrogen worden war. Leider zu spät.

Folgende Tipps gibt die Polizei im Zusammenhang mit Betrügern per Messangerdienst, SMS oder Anruf: - Gehen niemals auf Geldforderungen ein, die am Telefon oder auch per Kurznachricht auf dem Handy - Stichwort: Messenger-Betrug - gestellt werden. - Rufen Sie im Zweifel ihre Angehörigen mit der ihnen bekannten Rufnummer an und prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt stimmt. - Sind Sie Opfer eines Messenger-Betrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

Informationen zu weiteren Betrugsmaschen und Handlungsanweisungen, wenn es zum Betrug gekommen ist: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell