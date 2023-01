POL-ST: Tecklenburg, Messenger-Betrüger erbeuten vierstelligen Betrag, nach einer Überweisung ist das Geld meist weg

Steinfurt (ots) - Am Montagmorgen (09.01.2023) in der Zeit zwischen 09.15 Uhr und 12.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Mennistenstiege eingestiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie in das Haus, in dem sie die Hauseingangstür aufhebelten. Die Unbekannten durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten sie einen kleinen dreistelligen Bargeldbetrag ...

mehr