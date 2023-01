Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Einbruch in Wohnhaus, Tatzeit am Vormittag

Steinfurt (ots)

Am Montagmorgen (09.01.2023) in der Zeit zwischen 09.15 Uhr und 12.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Mennistenstiege eingestiegen. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten sie in das Haus, in dem sie die Hauseingangstür aufhebelten. Die Unbekannten durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten sie einen kleinen dreistelligen Bargeldbetrag und ein Silbersteck. Der Wert des Bestecks wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt unter der Telefonnummer 02551/15-4115 entgegen.

