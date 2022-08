POL-PDLD: Burrweiler - Brand einer Grünfläche

Germersheim (ots) - Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 16.8 - 19 Uhr bis zum 17.8 - 08:30 Uhr den Münzautomaten einer Autowaschanlage in der Straße In der Kranenbleis in Germersheim auf. Da dieser allerdings regelmäßig geleert wird, war kein Bargeld vorhanden und die Täter gingen ohne Beute aus. Am Automaten entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per E-Mail ...

mehr