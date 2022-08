POL-PDLD: Landau - Randalierer unterwegs

Gossersweiler-Stein (ots) - In der Nacht von 16./17.08.2022, wurde in der Straße Im Bangert in drei Firmen eingebrochen. An einem Gebäude gelangten die Täter durch Aufhebeln einer Tür am Rolltor in eine Halle und entwendeten Bargeld aus einem Büro. Bei einer weiteren Firma drangen die Täter über ein Fenster in das Gebäudeinnere, konnten aber kein Diebesgut erlangen. In einer dritten Firma wurde ein Fenster zu ...

