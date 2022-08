Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Alkoholisierter Traktorfahrer

Edenkoben (ots)

Ein 60 Jahre alter Traktorfahrer benötigte gestern Abend (16.08.2022, 18 Uhr) die komplette Fahrbahn der L 514 zwischen Edenkoben und St. Martin, weshalb mehrere entgegenkommende Autofahrer bremsen und ausweichen mussten. Ursächlich für sein Fahrverhalten war überhöhter Alkoholkonsum, was zur Folge hatte, dass eine Blutprobe angeordnet werden musste. Seine Fahrerlaubnis konnte nicht einkassiert werden, weil ihm diese bereits gerichtlich entzogen worden war. Weil der Fahrer mit den polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden war und zunehmend renitenter wurde, musste er die Nacht über im Polizeigewahrsam verbringen. Die Ermittlungen dauern an. Fahrzeugführer, die durch das Verhalten des 60-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

