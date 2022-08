Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf - Einbruch in Wohnanwesen

Bild-Infos

Download

Altdorf (ots)

Von Sonntag auf Montag (TZ 15.08.2022, 23 Uhr bis 16.08.2022, 16 Uhr) schlugen unbekannte Täter an einem Wohnanwesen in der Hauptstraße das Küchenfenster ein und durchsuchten anschließend das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde Schmuck entwendet. Von den Unbekannten fehlt jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Einbrechern geben können und verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06323 9550 bei der Polizei in Edenkoben melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell