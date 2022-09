POL-PPTR: Erstmeldung - Fahrbahnsperrung A1, Richtung Saarbrücken, Höhe Wittlich-Mitte wegen PKW Brand

Trier / Konz (ots) - Am Dienstag, 21. Juni 2022 gelang es bisher unbekannten Tätern innerhalb kurzer Zeit in zwei Supermärkten in Trier sowie einem Sportwetten-Geschäft in Konz im Rahmen von Geldwechsel-Geschäften unberechtigt Geldscheine an sich zu nehmen. In allen drei Fällen baten die unbekannten Täter das Kassenpersonal um Wechslung von mehreren ...

mehr