Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Zeugen nach Straßenraub gesucht

Geldern-Pont (ots)

Am Samstag (11. Februar 2023) gegen 05:45 Uhr wollte in 18-Jähriger aus Duisburg von einer Diskothek in Geldern aus zum Bahnhof laufen. Noch auf dem Vorplatz der Lokalität wurde er von vier ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen und nach dem Weg zum Bus in Richtung Kamp-Lintfort gefragt. Der 18-Jährige sagte, er sei unterwegs in die gleiche Richtung und man machte sich gemeinsam auf den Weg. Auf der Burgstraße geriet der Duisburger mit der Gruppe zunächst in einen verbalen Streit. Daraufhin habe eine Person den 18-Jährigen festgehalten, während ihn die anderen schlugen. Als er zu Boden stürzte, wurde er nach eigenen Angaben auch getreten. Danach entfernte sich die Gruppe in Richtung Bahnhof, während der 18-Jährige feststellte, dass seine Bauchtasche mitsamt Portmonee fehlte. Er erlitt zudem leichte Verletzungen.

Der junge Mann beschreibt die Gruppe wie folgt:

- Person 1: männlich, schwarze, auffällige nach hinten geflochtene Haare, südländisches Äußeres, bekleidet mit einer schwarzen Weste - Person 2: männlich, ca. 1,90m bis 1,95m groß; kurze, blond-braune Haare, kantiges Gesicht - Person 3: männlich, südländisches Äußeres, bekleidet mit einer schwarzen Weste, schwarzes Tuch vor dem Gesicht - Person 4: männlich, sprach akzentfreies Deutsch, bekleidet mit einem grau-blauen Pullover und schwarzer Mütze; trug eine Bauchtasche.

Alle Personen waren etwa zwischen 16 und 18 Jahre alt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben oder Angaben zu den beschriebenen Personen machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell