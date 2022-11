Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Brand zweier Mülltonnen - Zeugen gesucht

Heidelberg-Altstadt (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Montag, gegen 20.00 Uhr, zu einem Brand zweier Mülltonnen im Promenadenweg, welcher durch einen aufmerksamen Anwohner festgestellt und gemeldet wurde. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Ein unmittelbar daneben befindliches Trafohäuschen wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Tel.: 06221 1857-0 zu melden.

